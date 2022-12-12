據中新網引述上海市人民政府辦公廳官方微信消息指出，上海市疫情防控工作領導小組辦公室發佈持續優化調整疫情防控的相關措施，從13日零時起，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等特殊場所外，上海市其餘場所不再要求查驗「隨申碼」等健康碼，也不再要求掃「場所碼」(含「數字哨兵」)。

具體措施從13日啟動，但如是重要機關、大型企業及一些特定場所，可根據需要自行確定健康碼查驗等防控措施。後續，上海市將根據國家政策和疫情形勢動態調整相關措施。