台北市第3選區立委補選激戰，擔任壯闊台灣聯盟理事長的民進黨立委參選人吳怡農被質疑拿該聯盟募款金額做為個人選舉使用。吳怡農今晚發臉書強調，680萬元只是他一項募款計畫預設的目標，只募集了不到7萬元，沒有一毛錢是在宣傳他自己，6％ 在宣傳「後盾計畫」，28％ 為教官車馬費。

吳怡農說，從他被徵召參選開始，一直訴求正面的選舉，可惜的是，國民黨持續攻擊，今天更轉向「後盾計畫」，抹黑所有的志工、教官、夥伴們以及壯闊台灣團隊2年多來的努力。

吳怡農表示，國民黨抹黑「後盾計畫」的募款64％在宣傳他、11％付給教官，「我要清楚的告訴大家，後盾計畫的宣傳經費，沒有一毛錢是在宣傳吳怡農。」

他強調，所有的宣傳都是為了推廣課程報名、提高「後盾計畫」的能見度、分享災害應變的知識，讓更多人知道他們在做什麼、為什麼必須學會這些技能，進而加入訓練的行列。

吳怡農提及，今年度的前3季至9月止，教官費用占「後盾計畫」總支出的 28％，而廣告與宣傳只占6％，其他的支出則包括場地、設備、器材等營運成本。

吳怡農說明，由並分配64％的經費用在課程宣傳、線上內容影片的製作、其他線上廣告與宣傳等。

「我要坦白向大家報告，這個募款專戶只募集了不到7萬元。」吳怡農重申，這680萬元只是他一項募款計畫預設的目標，而其中經費分配的比例，更不是「後盾計畫」經費實際運用的全貌。

吳怡農指出，國民黨刻意扭曲事實，隨便拿一份募款經費計畫書，就在那裡看圖說故事，惡意的進行抹黑，真正的事實是，國民黨指控64％用在宣傳個人，事實是0％ 用在宣傳吳怡農、6％ 在宣傳「後盾計畫」；國民黨指控11％ 給教官，事實是28％ 為教官車馬費。他喊話「抹黑請到我為止，不要波及後盾計畫」。