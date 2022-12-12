「明星養老院」除了眾星雲集，歌舞演出更是一大亮點，特邀金曲獎最佳編曲洪晟文為多首老歌重新編曲，加上菱格世代DD52成員的舞蹈演出，將重現歌廳秀時代巨星們的絕世風華！在12日的排練現場，藝人陳漢典（左起）、郎祖筠、潘若迪、楊烈、宏都拉斯與娘娘出席。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，12日綜藝教父王偉忠（中）與眾家演員出席潘若迪的排練現場。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，集結多位金獎得主及跨界全能藝人群，圖為金鐘歌王楊烈（右）與潘若迪（左）。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，12日綜藝教父王偉忠（右）與陳漢典（左）出席潘若迪的排練現場。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，圖為演員郎祖筠（左）與潘若迪（右）。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，集結多位金獎得主及跨界全能藝人群，在12日的排練現場，藝人陳漢典（左起）、洪都拉斯、潘若迪、楊烈、郎祖筠與娘娘出席。（季志翔攝）

由金星文創推出的2022全新熟成舞台劇《明星養老院》，集結多位金獎得主及跨界全能藝人群，包括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君，以及新科金鐘入圍的洪都拉斯（迷你劇集男主角）、陳漢典（綜藝節目主持人）、優秀資深音樂劇演員黃浩詠和人氣網紅Alizabeth娘娘等超強卡司，飾演一群曾經紅極一時、光芒萬丈、呼風喚雨的明星，他們共居在「明星養老院」，昔日恩怨情仇瞬間荒謬點燃，在種種矛盾中，該如何面對過去以及人生下半場的到來？又該如何重新擦亮光環，找回這年紀最美麗迷人的模樣？

《明星養老院》以熟年議題結合明星話題，帶出你我都要面對的人生課題。本劇創作源頭來自綜藝教父王偉忠的熟年省思：人如何學習老？如何懂得與自己相處、活得精彩？「對於曾經引領風騷的明星來說，比變老更殘酷的則是被遺忘。」王偉忠說，因為看遍大明星們比一般人還要戲劇性的人生起落與心理轉折，也深深理解藝人為了追求完美的各種「異於常人」行徑，於是他集數十年與明星相處之大成，以豐富閱歷和深度觀察，催生出一座《明星養老院》，希望透過明星們的故事，邀觀眾一起「做自己的明星」。

《明星養老院》是明星的天堂，在這裡，不夠大咖不能入住，推開房門就有掌聲，下樓就能漫步星光大道；在這裡，沒有交誼廳健身操，只有每週的豪華歌舞秀才是令人回春的壓軸高潮。此次參演陣容強大，橫跨影視劇場網紅，更是少見「由明星演明星」的原創製作，為了讓每位演員的自身經歷也能與角色呼應，製作期間團隊特別與演員一一深度訪談，聊聊他們對於明星或年老的看法。 「明星養老院」除了眾星雲集，歌舞演出更是一大亮點，特邀金曲獎最佳編曲洪晟文為多首老歌重新編曲，加上菱格世代DD52成員的舞蹈演出，將重現歌廳秀時代巨星們的絕世風華！