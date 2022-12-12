影集《商魂》主演田中千繪、邵雨薇、傅孟柏、李國毅、市原隼人、周曉涵。（陳俊吉攝）

影集《商魂》主演徐鈞浩、田中千繪、邵雨薇、傅孟柏、李國毅、市原隼人、周曉涵、朱德剛。（陳俊吉攝）

影集《商魂》主演傅孟柏、邵雨薇、李國毅。（陳俊吉攝）

李國毅眼角受傷。（陳俊吉攝）

傅孟柏、邵雨薇飾演夫妻。（陳俊吉攝）

市原隼人首度來台拍戲。（陳俊吉攝）

集結台灣及日本豪華卡司的原創影集《商魂》，12日舉辦卡司發布會，李國毅戴著墨鏡與傅孟柏、邵雨薇、市原隼人、田中千繪、周曉涵、喜翔、朱德剛等人一起出席，被主持人黃子佼爆出他是因拍戲造成眼角受傷才戴墨鏡，他這才低調表示，因為演反派自然就有很多動作戲，總是有些「處罰人與被處罰」的時候，高頻率動作戲中受傷難免。

已經掛彩第4天的李國毅解釋，「原本不想講，是因為那場打鬥戲的對戲對象是市原先生，怕他知道後會擔心、自責，因為同樣身為演員非常能理解，對方如果知道後的心情，我自己也曾在拍戲時不小心傷到人家，所以過去幾天遮傷口遮得很辛苦」。至於怎麼受傷的？「我的左臉被市原先生的腳踩著，右臉直接一瞬間撞地板，當下沒感覺，也不會痛，是回家後才發現受傷」。市原隼人聽完感動表示，「你沒馬上跟我講，真的非常專業，我也要跟你學習！ 演戲那瞬間，只記得你一直講『沒關係，再來』，兩人都非常投入」。

他為了兩場粉墨登場唱京劇的橋段，耗時8個月學唱京劇，且因這部戲必須大量使用日語、台語，每天一直在家中練習，所以現在女兒也會唱京劇、說台語、日語，還會用京劇高頻發音方式跟他對話。

日星市原隼人首度參演台灣戲劇演出，在台灣待半個月的他說，因為演出這部作品而深深愛上台灣的濃厚人情味及美食，他大讚台灣食物全部都很好吃，「尤其是傅孟柏家的台菜！」原來他來台第一天，就受男主角傅孟柏邀請到家中吃晚飯，「當時我真是高興地都快要哭了，一路暢聊到半夜才離開」。傅孟柏則不好意思地說，當晚是準備簡單的外賣，不過都是自己跑腿去買的，希望讓市原先生感受到台灣的溫暖。

市原隼人劇中飾演周曉涵的情夫，角色吃重且遊走於道德禁忌邊緣，兩人激烈床戲，他說自己不會中文也不會台語，溝通方式只有用演戲，演床戲也是透過身體做戲劇上的交流，在他的演員人生中，「這麼有挑戰性床戲來是第一次！盡量用自己的肉體，想辦法讓觀眾理解故事，讓導演拍出想要的感覺」。周曉涵說自己也沒演過什麼床戲，所以超緊張，加上又要講日文、背台詞，且又在拍另一部新戲，也因為要露出身體比較多需要減肥，所以乾脆三天不吃，各方壓力讓她睡不著，甚至還夢到自己因為壓力大到頭髮都掉光！

金鐘視帝傅孟柏在《商魂》挑大樑飾演男主角林燈，舉手投足流露日本紳士的風采，一個眼神又充滿商人的機靈，他為進入角色做足功課，邵雨薇則飾演他的賢內助，是個聰明內斂的女人，兩人也為戲苦練勤背日語、台語，邵雨薇就說，光是一場講日語的戲，她就要背10天才能上場！