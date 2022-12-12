淡水警分局三芝分駐所8日接獲郵局行員報案，指稱有名婦人疑似遭詐騙，警方派員到場了解後，才發現又是一起「假投資」詐騙，經過員警與行員苦口婆心的勸阻下，終於說服婦人打消匯款的念頭，避免損失存款17萬餘元。

據了解，56歲黃姓婦人透過社群平台認識一名網友，進而互加Line成為好友，這個月初這名網友傳送並解說某支「未上市股票」的投資訊息，表示日後有筆可觀的獲利、穩賺不賠，黃婦不疑有他便前往郵局匯款，打算解除儲蓄險的10多萬元匯款到指定帳戶，郵局行員關心提問匯款目的時，察覺婦人可能中了詐騙集團陷阱，趕忙報警請求協助。

員警解釋這手法是詐騙集團慣用伎倆，但黃婦卻仍聲稱自己有20餘年的股市投資經驗，認為這是不可多得的賺錢機會，經警方與行員耐心勸說，並舉自身受理報案經驗，甚至搜尋新聞案例佐證，黃婦才察覺自己差點上當遭騙。

淡水警分局呼籲，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易聽信來路不明的投資管道，要小心查證才不會落入詐騙集團的圈套，若有疑問可撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。