今年蛋荒導致蛋價不斷上揚，許多民眾表示雞蛋一樣「貴森森」。農委會今(12)日表示，蛋價不同在於日本和台灣的氣候、生產規模和民生需求都不一樣，我國今年食物類CPI年增率也較鄰近已開發國家趨緩。

針對多個網路社群比較國內與日本雞蛋價格，農委會畜牧處表示，我國蛋雞場2022年統計共約2080場，每場均飼養規模不到2.2萬隻，約7成為傳統開放場，加上台灣相較日本位處較炎熱的亞熱帶及熱帶，溫溼度的變化會影響雞隻的產蛋率；台日兩國地理及氣候條件不一，所生產農漁畜產品、產量及價格也不同。

畜牧處指出，全球經濟環境雖受疫後經濟影響，但隨著國際相關飼養及生產成本的調整，部分食物類別受到影響，為因應我國物價穩定，行政院持續以延長黃豆、玉米、小麥之營業稅全額免徵等確保民生物資量足價穩。

根據統計，我國2022年食物類CPI年增率約5.18％，日本則為6.20％、韓國為7.54％，台灣相較於鄰近已開發國家較為趨緩。

畜牧處表示，各國雞蛋因生產規模、生產習慣及民生需求，國情各有不同，據統計，台灣今年11月雞蛋每公斤批發價格為72.5元，同期韓國為78.35元。受到國際禽流感疫情衝擊下，許多國家雞蛋供應產生影響，美國雞蛋每公斤批發價格從今年1月的56.37元，到了11月已來到169.84元。

此外，日本今年10月中禽流感日趨嚴重，47個行政區中約有23區域為疫區，供應亦日趨吃緊，原為雞蛋的出口國家，現也已轉向國外進口，雞蛋的批發價格也較前一季(6-9月)有25％的漲幅。

畜牧處強調，將持續加強禽流感防疫措施及功能，有效降低禽流感入侵及散播風險，提升蛋雞場為非開放式飼養以降低氣候與疫病等因素之干擾，並精進產銷資訊掌握及措施，以確保民生消費無虞及維持蛋價平穩，同時兼顧生產者與消費者權益。