蕭秉治〈外人〉MV裡，女主角比出「7」的手勢，提醒他保持笑容。（相信音樂提供）

蕭秉治〈外人〉MV難得有和女主角對手戲。（相信音樂提供）

蕭秉治〈外人〉MV在車水馬龍路口告別更像極是日劇場景。（相信音樂提供）

蕭秉治10日在台北流行音樂中心「Project X Live Tour 巡迴演唱會」演唱會上首唱新曲〈外人〉，琅琅上口的旋律，以及充滿畫面感的揪心歌詞，亦是聖誕前夕送給心碎人們的一首祝福。

〈外人〉由蕭秉治與金曲獎最佳作詞人葛大為聯手填詞，蕭秉治表示某天在思考「放手」這件事情時，突然就出現了副歌的第一句歌詞「我終於捨得放手讓你尋找下一段的旅程」和旋律，並感謝葛大為加入了更細膩的文字和〈外人〉這個主軸，他透露：「這首會叫〈外人〉的原因，雖然二個人被迫分開，曾經相愛過不會是外人，都是最親愛的陌生人。」兩人各自寫一版對外人的想像，並將其合併成為現在情緒濃烈的樣貌，詞曲貼合完美無缺，旋律動聽又富有高記憶點相當動人。

MV由曾入選富川國際奇幻影展新銳導演張凱智執導，蕭秉治飾演與自己個性相似的角色，嚴肅內斂性格全然展現，女主角活潑大方，是歌詞裡提到的「對宮」指的是星座中180度截然不同卻互補的兩人。他說：「其實我沒有太在意星座，但是如果能和自己互補，我覺得生活起來會更適合。」

令人印象深刻的是，MV裡樂觀的女主角時常在蕭秉治身邊比上「7」的手勢，提醒他不要老是愁眉苦臉記得保持笑容，手勢亦貫穿整支MV的故事核心，而在MV中兩人在車水馬龍路口告別更像極是日劇場景，雙方比「7」的剎那跑完了相愛過程中的回憶，透過蕭秉治情感濃烈的詮釋，更是將這首歌中的遺憾與捨得，唱成了對彼此最深的祝福。現實生活中，蕭秉治則表示只要決定分手的那一刻，就會真正給予祝福。

而蕭秉治演唱會收獲好評，他也宣布明年5月6日將移師高雄流行音樂中心舉辦「Project X」演唱會，門票將於12月17日拓元開賣。