林采欣（左）與莫宰羊合唱並拍攝MV。（華納音樂提供）

林采欣 feat.莫宰羊翻唱王菲的〈匆匆那年〉，華麗MV視覺抓住眾人目光，2人置身在絢麗的馬戲團，一進一退的曖昧互動重新詮釋歌曲中的愛情觀。不擅長演戲的莫宰羊笑說自己肢體0分，全程靠林采欣引導，讓他笑說林采欣是在「火坑」中幫助自己的人。

這次在曲風帶點戲謔與玩味，林采欣分享：「第一次聽到這首歌是在電台裡聽到的，那時我覺得這首歌真的好好聽好感傷；當知道可以重新演繹這首歌的時候，我想要換一個態度去詮釋這首歌，現在人對愛情的分開不一定是難過的，更多人是用瀟灑開闊的態度，所以在寫主歌的詞曲時，我決定用更帥氣勇敢的氛圍去表達。」

MV裡的「匆匆宇宙」邀請真實世界中存在的「紅鼻子馬戲團」，當場上演火圈舞、騎高腳車，戰戰兢兢又游刃有餘，如同愛情遊戲中一進一退的曖昧關係。導演也符合情境，打造了馬戲團演出的舞台場景，讓林采欣一到現場就驚呼場景比她想像中得還要更閃耀豪華。

她飾演馬戲團的美豔歌姬，莫宰羊則扮演仰慕著林采欣的特技演員，2人在MV中一進一退的曖昧互動相當有趣。然而，自嘲「肢體0分」的莫宰羊，直言很少拍攝有劇情的MV，因此過程中除了感到肢體僵硬充滿挑戰，更有種把自己丟入「火坑」的感覺，林采欣則在一旁開玩笑說：「你什麼意思！說我是火坑嗎？」莫宰羊才緊急澄清道：「妳是在『火坑』裡幫助我的人。