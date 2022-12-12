主計總處今（12）日公布薪資統計指出，受通膨率仍高的影響，今年前十月「實質經常性薪資」年增率仍是負數，-0.13％，是六年以來同期首次負成長。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年廠商調薪的情況還不錯，受到調薪的帶動，今年1～10月經常性薪資年增率達到2.9％，創了民國90年以來同期最高，但由於同期通膨率達3.04％，使得實質經常性薪資依舊呈現負成長-0.13％。

實質經常性薪資的年增率於1～9月是-0.07％，何以1～10月擴大至-0.13％？陳惠欣表示，主要是因為去年10月出現疫後復甦，比較期較高，因此雖然通膨率緩下來，實質經常性薪資的減幅反而擴大。

陳惠欣表示，歷年我國實質經常性薪資之所以出現負成長，通常都有一些國際因素，例如民國97、98年受全球金融海嘯影響、民國101年則是受到歐債危機的影響，今年會負成長同樣是受到疫情、俄烏戰爭的影響。