台積電近期在國外擴大投資，日本方面，主管台積電歐亞業務、研究發展的資深副總經理侯永清表示，在觀察熊本廠的營運表現後，不排除興建新廠。半導體產業近日傳聞，台積電為了分散風險跟就近為客戶服務，可能會在熊本設立第二座7奈米製程廠，而高雄的7奈米廠恐會繼續延期下去。

台積電先前表示，在熊本廠投資86億美元（約折合新台幣2,655億元），和日本索尼（Sony）、日本電裝（Denso）合資興建晶圓代工廠Fab 23，產能滿載後每月估可產出5.5萬片28奈米及更先進製程12吋晶圓，量產時間預計會在2024年底。

據《自由時報》報導，半導體產業鏈最近爆出，台積電為了回應日本政府的盛情邀請，並就近替客戶提供服務，2024年之後有可能在熊本新建一座晶圓廠，產線為7奈米製程。

台積電總裁魏哲家日前出席工研院院士授證典禮時，曾說高雄7奈米廠只是暫時延後，但製程不會改變，28奈米廠視情況還會擴廠。他在10月法人說明會中說，也強調高雄7奈米廠會視產業現況略為調整，但現在傳出日本將蓋新的7奈米製程，高雄廠7奈米前景受到更多關注。