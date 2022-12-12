由中國國家主席習近平親自出席、象徵強化中國與阿拉伯國家友好合作的首屆中國－阿拉伯國家峰會10日落幕。沙烏地阿拉伯投資部長法立赫（Khalid Al-Falih）透露，會上簽署約500億美元的投資協議，涵蓋私營部門和公共部門。

外媒引述法立赫表示，光是中沙兩國簽署的投資協議就多達34項，包括綠色能源、綠氫、太陽能、資訊技術、雲服務、運輸等領域。

習近平於12月7日至10日親赴利雅德出席首屆中阿峰會、首屆「中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」並對沙國進行國事訪問。期間，他與近20名阿拉伯國家領導人舉行雙邊會見，深化北京與海灣地區的關係。

報導指出，中金公司研究部分析指出，阿拉伯國家是中國對外承包工程重要來源地，全球綠色轉型趨勢下，新能源新基建將成為中國與中東工程承包領域的新增長點。另，疫情及俄烏衝突削弱美元體系的基礎，中國與中東強化合作也利於人民幣國際化。