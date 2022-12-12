中華電信公司12日公布11月自結營收概況。合併自結營收達193.1億元，較去年同期成長5.8％；營業淨利為36.3億元，較去年同期成長6.6％，稅前盈餘為36.3億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.9億元，EBITDA為69.2億元，成長3.8％，EPS達0.36元，較去年同期增加0.02元。

11月份資通訊相關營收大幅增加，企客應用服務表現優異，包括IDC、雲端、整合專標案、智慧聯網及5G企業專網等營收年成長率皆達雙位數，其中又以IDC因大型建置案入帳帶動，表現最為強勁，年增率超過兩倍以上。

核心業務則因策略得宜，客戶數持續成長，帶動營收穩健向上，動能豐沛。11月行動服務營收延續成長態勢，與去年同期相比增加5.7％，5G用戶數與整體090門號數亦持續增加，行動月租型ARPU年增2.3％，已連續20個月上揚。固網寬頻表現穩定且亮眼，「速在必行」方案加速客戶升速，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，亦大幅衝高Wi-Fi裝置數與營收表現，寬頻ARPU年增2.0％，自110年度起已連續23個月年成長。

累計至今年11月，合併總營收為1,957.8億元，年增4.3％，營業淨利為432.7億元，年增5.5％，稅前淨利為437.7億元，年增3.9％，歸屬於母公司業主之淨利為337.6億元，年增3.2％，自結每股盈餘為4.35元，年增3.2％。

截至111年11月為止，營業收入、營業淨利、稅前盈餘及每股盈餘皆超越財測目標，其中營業淨利、稅前淨利及每股盈餘表現更是超越高標。每股盈餘累計達4.35元，與全年度4.40-4.65元之年度目標相比，達成率為94％～99％。中華電信表示，公司將全力衝刺12月績效，續創年度佳績。

截至11月底止，行動通信總客戶數達1,257.3萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續23個月成長；光世代寬頻用戶數為374.7萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達93.2萬戶；MOD客戶數則達204.9萬戶。