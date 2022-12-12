金門縣長楊鎮浯(左2)表示，只要是疫情可控之下，小三通就應該要恢復通航。(于家麒攝)

楊鎮浯(左4)也致贈紀念酒給金門榮譽縣民王必勝(右4)，歡迎他回家看看。(于家麒攝)(飲酒過量，有礙健康)

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝(左3)一行今(12)日傍晚飛抵金門拜會縣長楊鎮浯(中)，研商小三通防疫量能與復航準備工作。(于家麒攝)

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝率領莊人祥等一行人於今(12)日傍晚飛抵金門，準備在明早親至水頭碼頭視察小三通復航防疫量能及準備狀況，下飛機後先驅車至金門縣政府拜會縣長楊鎮浯，雙方就小三通復航防疫工作與近日吵得沸沸湯湯的食品輸中議題交流意見，王必勝表示，復航相關準備狀況仍需明早現勘後才知道，總不能坐在台北辦公室裡看一看就說我們已經準備好了。

王必勝表示，此行的主要目的仍是現勘第一線的防疫量能，小三通要復航，仍得模擬一些可能發生的實際狀況，包括港埠的進出動線與流程，以及防疫相關的醫療量能，在開放前是否準備順利，當然都要現勘才知道實際的情形。另有關陸客入境是否仍需檢附48小時內PCR證明，王必勝說這仍要看大陸疫情的發展狀況與防疫政策的改變情形而定，目前都還在變動當中。

至於小三通復航的時間點，王必勝說仍需要明天實際到現場看過再來與相關單位做討論與評估，中央對於相關政策的決定是一體的，況且復航的權限並不在衛福部，這次來就是為了更加了解金門整體的防疫現況，以利後續在政策推動時提供有關單位意見參考。另有關食品輸中遭禁問題，王必勝表示食藥署一定會盡最大的力量來協助廠商相關文件的申請，盡快來恢復貨品的正常供輸情形。

對於重啟小三通楊鎮浯則表示，只要是疫情可控之下，小三通就應該要恢復通航。不只如此，金門縣政府更在今年 3 月，聯合 CIQS 針對小三通復航進行扎實的演練，將任何可能的問題做一次完整的沙盤推演，縣府從未停止爭取復航，同時也做好萬全準備。而再周全的計畫與準備，都遠不如衛福部等主管機關到金門來現地視察，除了能代表政府重視小三通復航的態度，另一方面亦可協助縣府及相關防疫單位，做更適切的防疫工作調整，以因應小三通復航後的需求。

楊鎮浯強調，金門的民意十分的清楚，就是希望小三通盡速復航，過往不論是在航空、旅遊、貨運或是小三通，其實兩岸都有既有的協商機制存在，在涉及民生、經濟等政策上，楊鎮浯呼籲，中央政府應以最單純的方式，讓小三通回歸到最符合百姓生計與經貿往來的功能，儘速開放，而不應再將小三通複雜化。

對於大陸民間單位邀請金馬兩縣新任縣長赴陸進行小三通相關議題之討論，楊鎮浯表示非常樂見有更多的方式來一起推動小三通復航，陸方相關單位亦有透過管道對金門縣政府提出邀請，但考量若以公務身份受邀參加會議，尚需依規定向主管機關報准，且適逢王必勝次長等中央防疫工作主管蒞金訪視，故縣府團隊相關主管全程陪視察行程，以爭取中央盡速同意開放小三通復航。