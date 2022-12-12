盛豐行今年為旗下買酒網的「慈善月」捐助10月份總收益5％，即新台幣250萬4609元給台北市政府教育局認助清寒學生基金會。台北市政府教育局長兼基金會董事長曾燦金12日在捐贈儀式中，為盛豐行董事長黃志豐頒發感謝狀。

盛豐行每年10月份會為旗下買酒網「慈善月」，捐助該月部分比例營收予台北市政府教育局認助清寒學生基金會，3年來慈善月累計捐贈720萬1629元。盛豐行自2015年加入認助行列至今，累計認助總金額達1013萬1639元，共認助196名學生。

黃志豐說明，其實在「買酒網慈善月」誕生前，他已長期認助弱勢學生。後來成立慈善月是希望透過持續性活動，讓更多人了解基金會，進而讓愛心越滾越大。

他表示，由於新冠肺炎疫情影響，加上物價高漲，許多孩子家庭經濟狀況受到重創，自己堅持關懷不能止步，繼續實踐企業經營「取之社會、回饋於社會」的精神，今年規劃認助60位小學生每月2000元生活費、56位公立學校學生每學期5000元學費，以及25位2萬元急難救助名額，預計能幫助141位台北市清寒學生。

黃志豐說，認助清寒學生基金會受助學生經由老師推薦，認助款項公開透明，是直接將金額匯至受助學生帳戶。他承諾會持續不斷認助清寒學子，讓愛不間斷。

曾燦金指出，基金會2021年共認助1934位學生，2022至12月12日已認助2076位學生，顯見台北市需要幫助的清寒學生越來越多，呼籲社會各界一同加入愛心認助的行列。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！