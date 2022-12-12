睽違8年，第二屆「美非領導人高峰會」（U.S.-Africa Leaders Summit）13日起將在華府舉行3天，美國總統拜登預計接待49位非洲領導人。白宮先前就預告，拜登將在峰會上宣布，支持「非洲聯盟」以永久會員身分加入20國集團（G20），但官員則淡化此次峰會意在抗衡中俄在非洲的勢力。

2014年，時任非裔美國總統歐巴馬在華府主持首屆美非峰會，被外界視為歷史性峰會。但自2014年以來，北京持續在非洲擴大投資，早已超越美國成為非洲最大的金主；俄羅斯也不斷擴大在非洲的影響力，並力圖動員輿論削減西方因烏克蘭戰爭施加的壓力。

這次美非峰會將是自新冠疫情爆發前，在華府舉辦的最大規模國際會議。拜登政府官員試圖淡化是為了抗衡中俄。白宮新聞秘書尚皮耶說：「這次峰會是一個深化我們在非洲大陸的許多夥伴關係的機會。我們將集中精力加強這些夥伴關係，涉及從商業到衛生到和平與安全的廣泛領域。」

白宮官員稱，峰會預計將討論新冠病毒、氣候變化、俄烏戰爭對非洲的影響、貿易等問題。拜登將在14日的「美非商業論壇」上發表演說、與領導人舉行小組會議，也會在白宮舉辦領導人晚宴，並在聚會期間參加與領導人的其他會議。

白宮官員9日就預告，拜登將在峰會上宣布，美國支持「非洲聯盟」（AU）以永久會員身分加入20國集團（G20）。AU是一個由55個非洲國家組成的區域性國際組織，據信美方此舉意在將非洲納入支持烏克蘭與遏止氣候變遷的行列，並抗衡在該區擴張影響力的中國。目前，非洲領袖定期每3年和中國舉行「中非合作論壇」峰會。