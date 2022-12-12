中國大陸連續禁我多項農漁產品，有多家業者出面表示陸方行政程序刁難。民進黨立委林俊憲表示，中國大陸再怎麼拿貿易當武器，始終離不開農產食品，對貿易額最大的工業機具、電子零組件卻碰都不敢碰；他表示，兩岸農產食品貿易額本來就不高，刁難註冊這一招已經是底牌。

林俊憲指出，中國大陸又一次無預警禁止進口台灣食品，隨著這幾天政府的回覆、業者現身說法以及報導追蹤，可以了解，中國大陸針對台灣廠商要求比其他國家還短的註冊期限，衛福部也早就開始協助業者送件，卻以不清不楚的理由駁回，對方就是想刁難，態度已經非常明顯。

根據衛福部的說法，有7成的業者已經不願意再補件，因為他們很清楚，如果是刻意刁難再怎麼補齊資料都不會過，更何況有些資料還涉及到商業機密。商人的觀察總是最敏銳，在成本利益的考量下，顯然大陸市場並非真重要到要拿自己最核心的東西做交換，尤其這幾年下來類似的事情多了，大家早已有警覺。

林俊憲表示，中國大陸再怎麼拿貿易當武器，始終離不開農產食品這些類別，對貿易額最大的工業機具、電子零組件卻碰都不敢碰，因為再怎麼愚蠢也知道傷害最重的會是他們自己。可是兩岸農產食品貿易額本來就不高，牌遲早有一天會打完，現在刁難註冊這一招已經是底牌了，再打下去也沒剩什麼了。

林俊憲說，可以觀察國民黨立委陳玉珍和金門、馬祖的縣長當選人去中國大陸談酒類解禁，如果真的因為如此又可以出口，那就更證明整件事徹頭徹尾就是政治刁難，國民黨負責配合演戲。把原本合理的貿易禁掉再透過國民黨的手「還」回來，無本生意真好賺，國民黨賺到解禁的功勞，而中國賺到什麼？值得所有人深思。

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