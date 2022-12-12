全球第一人口大國的中國一直堅持以隔離方式抵抗新冠肺炎侵襲，但近日清零政策突然改變，大陸衛生官員估計，未來數周內中國將迎來一大波疫情的衝擊，尤其是春節返鄉潮將至，感染人數可能高達數億人，這些出現輕症或重症的感染者將對醫療系統造成極大的壓力。

《紐約時報》分析稱，北京放棄了清零政策，朝著與新冠病毒共存邁出了最重大的一步，這一急轉彎引發了對醫療系統壓力過大的擔憂。即便在常態下，大陸醫療系統也經常處於超負荷運轉狀態，未來一個月情況可能變得更糟，屆時大陸各地的民眾都將在春節期間踏上返鄉探親的旅途。

中國新冠防控專家組的顧問馮子健表示，這波激增的疫情可能會感染全國14億人口的60%，即超過8.4億人，對於大多數中國人來說，這將是他們第一次接觸新冠病毒。

報導說，與許多國家一樣，中國面臨高傳染性、毒性溫和的Omicron威脅。與全世界不同的是，中國近3年來它把大部分時間都花在封控而非疫苗接種之上，民眾沒有做好與新冠共存的準備，很多專家都警告，不管清零與否，大量感染的結果都無法避免。一旦感染者發展為重症，便需要更多醫療護理。目前感染人數還很少，應該有很多確診病例被漏報，因為各地對「重症」的定義可能完全不同。

報導表示，中共官方正在為這波感染巨浪做準備，醫院的重症監護床位容量擴充翻一倍，同時增加醫護人手，還要升級方艙隔離設施成為亞定點醫院。官員們還表示，社區工作人員將劃分居民風險級別，根據疫苗接種情況、年齡和其他健康狀況，為其分配不同顏色的標記。

由於希望將醫院床位留給病情最重的感染者，中共官員試圖說服大多數感染者居家隔離，並將患者安排至社區衛生中心就診，但是大多數民眾不習慣在醫院以外的地方看病。政府依靠大批志願者撥打電話，為居家病例送去感冒藥品和新冠病毒檢測試劑盒，但人手配備已感不足，必要用品也出現短缺。

中國現在才開始加速疫苗接種，由於資源都被轉移清零政策的檢測系統上，這項工作在春季已基本停滯。根據世界衛生組織的數據，中國有超過6億疫苗接種者尚未注射加強針，在80歲及以上的人群中，只有40%的人接種了加強針。

中國近來迅速採取行動，將重症監護床位的數量增加了一倍多，從一個月前的每10萬人不到四張增加到了10張。國家衛健委表示，可能將106000名醫生和177700名護士調至重症監護病房工作。根據最近於2020年公布的官方數據，中國為每千人服務的註冊護士為3人，執業醫師則為2人。