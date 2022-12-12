央行總裁楊金龍12日赴立法院財委會審查營業預算並備詢，立委質詢指出，針對政府打炒房已二年，但房價還是續漲未降，楊金龍答詢說，房價的未來的反應，量是先行指標，觀察目前量已顯現下滑，但還需一段時間，明年將是關鍵時刻，預料軟著陸上半年可能發生。

楊金龍表示，這次房價上漲跟過去不一樣，主要因資本過度集中不動產，占銀行放款達36.7％，「比率較高一些」，但今年以來貨幣政策朝向緊縮升息，雖然主要為對抗通膨，但對房市也有一定的抑制作用。以長期房價變動來看，量會先行，價才會蹉進，觀察目前量已有下來，後續反應在價格上，房地產希望能軟著陸，但還需要時間，明年將是關鍵時刻，且上半年就可能會發生。

政府這波打炒房的健全房市政策，央行率先在2020年12月8日開出第一槍，針對法人第一戶和第二戶及自然人第二戶的貸款降低成數，且無寬限期，並對購地及餘屋貸款降成數。接著在2021年3月19日再降低法人所有購屋及自然人第三戶以上的貸款成數，加上高價住宅及工業區土地限制貸款成數。

第三次是2021年9月23日點名八熱區自然人第二戶無寬限期，及購地及工業區土地貸款再降成數。第四次同年的12月16日，對自然人豪宅及第三戶、第四戶以上再降貸款成數，且無寬限期，且購地、餘屋、工業閒置土地再降成數，及土地限期興建。今年1月13日再加碼鎖定養地、囤地，限18個月內興建，否則收回貸款及式加息。

楊金龍強調，房市管制實施以來，央行針對違反的銀行，區分為三級情況處分，比較嚴重的違反，有三家銀行直接處以罰款，一件在3月，二件在8月，均罰款100萬元。