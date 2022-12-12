大陸國家衛健委網站12日發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》（簡稱《通知》）表示，並可以通過網路平台為新冠肺炎患者開具治療處方，同時鼓勵委託符合條件的協力廠商將藥品配送到患者家中，並鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務。

《通知》指出，為貫徹落實《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，進一步發揮互聯網醫療服務的積極作用，現就做好新冠肺炎互聯網醫療服務有關工作通知如下：

一、醫療機構（包括互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構）可以通過互聯網診療平台，依據最新版新型冠狀病毒肺炎診療方案有關要求，為出現新冠肺炎相關症狀的患者、符合《新冠病毒感染者居家治療指南》居家的，線上開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的協力廠商將藥品配送到患者家中。

二、醫療機構開展互聯網診療服務過程中，若發現患者病情出現變化或存在其他不適宜線上診療服務的，醫師應當引導患者到實體醫療機構就診。

三、為方便人民群眾獲得健康諮詢、就醫指導、預約診療等服務，降低交叉感染風險，鼓勵醫療機構提供24小時網上諮詢服務，為兒童、孕產婦、老年人、透析患者和合併基礎疾病的患者提供就醫及心理諮詢、用藥指導等服務，同時積極開展分時段精準預約，縮短患者到院後等待時間。

四、鼓勵醫聯體內上級醫院通過遠端會診、遠端診斷、遠端培訓等方式提高基層醫療機構對高風險人群的識別、診斷和處置能力。

五、縣級以上地方衛生健康行政部門應當加強對互聯網診療服務的監管，醫療機構應當落實互聯網診療服務的醫療品質安全責任，確保線上線下醫療服務一體化、醫療品質安全同質化。