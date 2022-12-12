台北室內合唱團成立滿30年，特別打造展覽和合唱劇場，觀眾欣賞作品時，在空間中遊走和聆聽，也成為作品的一部分，感受和坐在音樂廳固定座位聽音樂會的不同趣味。

受到台北室內合唱團委託，作曲家林桂如為17位歌手，設計20分鐘無伴奏合唱劇場作品《Are You Ready？》，以數字倒數為起點，串連出自由聯想的聲景，複象公場藝術總監王珩也參與場面設計暨動作指導。

演出時，觀眾將在巧妙安排下，成為作品的參與者，觀眾與演唱者的界線，在這當中被消弭，啟發有機的、有別以往的觀演關係。在空間中自由流動的聲響，觀眾獲得身歷其境的音樂聆賞體驗，獲得自己獨有的聲音旅程。

此外，台北室內合唱團也和複象公場、編劇沈琬婷共同設計串連台灣社會與台北室內時間軸脈絡的作品。觀眾只要戴著手機與耳機，就能聽見指引與故事，漫遊在藝術家打造的空間、裝置中，而台北室內合唱團的演唱，也串連在其中。展期即日起至12月18日在台北新光音樂廳。