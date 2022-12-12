國人大量網購也帶來大量購物包裝廢棄物的產出，環保署於今年9月預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案，今(12)日召開草案協商，環保署表示，最快明年1月可正式公告，並在7月1日正式實施。

近年民眾消費習慣改變與疫情影響，我國零售業網路銷售金額逐年攀升，根據經濟部統計，網購金額從2017年約2283億元成長至2021年4303億元，相當約產生3134公噸塑膠包材廢棄物，以及5萬4182公噸紙類包材廢棄物。

該草案對於資本額超過5000萬之業者業，限制包裝重量比值上，商品250公克以上未滿1公斤須小於40％；商品1公斤以上未滿3公斤者小於30％；商品大於3公斤者則小於15％。

對於資本額超過1.5意者，循環箱(袋)使用率也設下分年目標，2024年大於2％；2025年大於8.5％；2026年大於15％。

環保署今天召開「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案研商會，環團及產業代表均出席提供各方建議，但更多的是提出實施上可能遇到的困難，有業者指出，包裝的目的在於保持商品的完整，包裝減少等於增加碰撞損壞的機率，要真正落實勢必有難度。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，該草案預告後也有經過下單測試，其中網購運送包裝合格比率超過9成，可見絕大多數業者都可符合要求，預計最快明年1月可公告，而公告後將以專案計畫稽查大小業者，除了讓包裝能減量減重，也增加增加循環袋的使用，各平台業者的減量成績也會公開透明。

王嶽斌表示，雖然該規範是從企業對消費者的運送包裝，未來從個人到個人的網路消費也希望能成為目標，商品部分則會依商品特性給予建議。