央行總裁楊金龍今(12日)赴立院備詢，被質詢問及台積電創辦人張忠謀提到「全球化與自由貿易幾乎已死」，楊回說未必。財信傳媒董事長謝金河還說台積電總裁魏哲家的話如果都不信，可以離開台灣了。前立委郭正亮今(12日)在《新聞大白話》節目強調，張忠謀也不是說全死，而是美國要打科技戰那幾個領域的全球化已死。台灣在此大架構下要自求多福，台積電及政府要有應變計畫，如果要倒貼臉、連擔憂都不能講，這個政府就是噁心至極。

「我覺得張忠謀講的話比較可信，因為他卸任了，就他看的的危機講給大家聽。」郭正亮表示，全球化沒有死沒錯，但半導體產業的全球化已經死了，這句話相信楊總裁也不會反對，事實上張忠謀也不是說全部都死了，他是說美國要打的科技戰，那幾個領域的全球化已經死了。

郭正亮說，這個世界就斷成兩個世界，這是美國要做的，台灣跟韓國、荷蘭、日本，就在這個大架構下要自求多福。如果連這個大架構都要幫美國說話，說美國好棒棒，那你這個政府就是極噁心！因為韓國、荷蘭、日本也沒有出來說倒貼臉，說美國好棒棒、切成兩個結構、我們全力配合，怎麼會有政府這樣講話？我們沒有說台積電可以違逆這個大潮流，因為美國要硬做這個結構，你沒有辦法不配合。

「所以我們說台積電、台灣政府都要有應變計畫，我們只是卑微地這樣要求而已！」郭正亮指出，可是沒有想到我們的政府可以噁心到這種地步，連事實都不跟國人講，還要把國人心中認為有危機，說成「不然你去中國好了！」主持人錢子說，連擔憂都不能講？

郭正亮質疑謝金河在台灣沒有影響力！張忠謀就是講大實話，請問台積電、台灣政府的應變計畫是什麼？請問有多少高階晶片到美國之後，台灣就要立下風險管理的指標？我們只是問這個問題而已，那人才外流多少？你要列為警戒，就這樣而已，我們也知道台積電不可能不去，只是說政府跟相關的媒體應該要扮黑臉。