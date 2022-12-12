內政部祭出「拆銅像給10萬」獎勵，大手筆編了1100萬，希望促使校園等地加速移除蔣公銅像。中廣董事長趙少康表示，放著治安惡化的民怨不管，內政部還有臉搞族群對立、操弄意識形態，真是小看人民智慧，無聊透頂，吃飽太閒。

趙少康說，蔡政府每逢選舉就高舉反共旗幟，而蔣公就是真正率領軍民反共的第一人，更是戍守邊疆，確保中華民國可以在台灣屹立不搖的關鍵，歷史上的特殊意義不容抹滅，即使後世對他功過評價不一，也不是民進黨可以單方面以「威權象徵」來定義。

今天高雄又傳出槍擊掃射事件，選前台南88槍重大槍擊案至今未破，求職詐騙凌虐案頻傳，趙少康批評內政部治安管不好、社宅蓋不出來，只知道花人民的納稅錢搞「去蔣化」，心力都花在玩弄意識形態上。面對九合一慘敗，身為執政黨，應該深切檢討離民意越來越遠的原因，意識形態不能當飯吃，更不能保家衛國。

趙少康認為，如今民風開放、教育水準提高，青年都有自主判斷能力，現在去問問學生，誰還會因為這座銅像就認為自己活在威權下？建中學生都能發揮創意，裝扮校園的蔣公銅像，以創意和極權歷史作出反差，更能突顯當今社會的多元開放與自由，教師也能當作教學議題的實證，哪裡不好？

趙少康強調，民進黨票會掉光，跟蔣公銅像的存在沒有半點關係，與其花上千萬民脂民膏鼓勵大家拆銅像，不如把錢用來蓋社宅、提升基層警員裝備與福利，幫弱勢小朋友加菜，更能贏回民心。