韓國國防採辦計劃管理局 (DAPA) 宣布，將啟動「遠程空射巡弋飛彈」 (ALCM) 的研發計劃，稱為「天龍飛彈」(Cheonryong)。這是KF-21的配套武器之一， 將使KF-21具有長程打擊能力。

DAPA 表示，天龍飛彈預計射程達到500公里，具有高精確度擊中敵境中的目標， 研發預算為1.45 億美元，期望在2028 年完成。

Cheonryong (Sky Dragon) 🇰🇷 Long-Range Air-to-Ground Missile an air-launched cruise missile (ALCM) developed for KF-21 Boramae. Sky Dragon will undergo system development from December 2022 to 2028 with a budget of $145 million.https://t.co/V3McZNF87d pic.twitter.com/AaxKdw7Uwz — Junsupreme (@RyszardJonski) December 12, 2022

為了達成最大射程效益，天龍飛彈由戰機攜掛，最適合的載體就是目前正在研發的 KF-21 戰鬥機。KF-21的2號原型機在上個月完成首次飛行，而1號原型機早在7月完成首飛，進度相當快。

DAPA 補充說，天龍飛彈對韓國自產軍備也是新的挑戰，目前尚缺乏將重型飛彈安全安裝在飛機上，並將它們脫離發射的技術，因此是一項全新的嘗試。但是該機構又說，早在2019 年至 2021 年，已進行了重要技術的內部研究。

這項研發沒有外國集團參與，都是韓國的國防承包商，例如 LIG Nex1 和 韓華航太集團(Hanwha Aerospace)負責。