中國大陸近日再禁台灣秋刀魚、午仔魚及酒品進口，對此總統蔡英文9日在臉書上表示，「中國大陸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國大陸受到阻礙」，而中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮則表示，這是正常的食品安全監管措施，希望台灣企業盡快補齊符合要求的企業註冊訊息。因此近日就有一份最新的民調指出，有56.1％的民眾不滿意政府對這件事的因應措施，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》12日起進行網路民調，針對中國大陸再禁台灣逾百家食品，台灣民眾對這件事情的看法，截至12日晚間21時，已有約3萬人參與投票。對於「你認為中國大陸禁止台灣多項食品輸入，會對台灣整體經濟造成影響嗎？」，有25.4％的民眾認為「影響極大」、有38.6％的民眾認為「有所影響」、有13.0％的民眾認為「影響甚微」、有6.9％的民眾認為「毫無影響」、有16.1％的民眾則認為「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你對政府目前的因應措施（向WTO申訴、嘗試外銷日本、強化內銷等）滿意嗎？」，有5.5％的民眾「非常滿意」、16.9%的民眾「還算滿意」、22.1％的民眾「不太滿意」、34.0％的民眾「非常不滿意」、21.5％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。

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