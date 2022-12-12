對於副總統賴清德投入民進黨選戰，外界預測總統蔡英文很有可能會提前跛腳。但政治評論員、前陳水扁辦公室主任陳淞山在《美麗島電子報》撰文指出，「蔡英文沒有跛腳問題，蘇貞昌仍然位高權重」，未來是「蔡賴共治」的局面，而民進黨的執政則是會走入「三頭馬車」的時代。他也指出，賴清德想要走總統之路，除了要淡化自身「新潮流」的色彩，民進黨內部的黑金結構更是棘手的問題。

陳淞山表示，民進黨在九合一選舉慘遭滑鐵盧後，鄭文燦隨即爆出論文抄襲事件，賴清德是「唯一」揹負著政治選擇與責任承擔投身黨主席選戰的人。但他即將面對的是黨內貪腐成風，盤根錯節的新黑金政治，想要下重手整頓可能會陷入動輒得咎的情況，要挽回民進黨的政治形象困難重重；但如果只是敷衍了事、苟且偷安，民心可能更難以挽回，這樣如何在2024贏下總統大位。

對於賴清德該怎麼解決黨內問題，陳淞山接著分析，他要重整黨紀，建立起自己的領導權威，就要淡化「新潮流系」的政治色彩，並且在黨內用人上唯才是舉，用制度化的黨紀將民進黨內從政黨員、黨公職和其參選人的黑金問題做出整頓，重新樹立民進黨的組織體系和人事布置，也只有這樣才能避免與蔡英文和蘇貞昌發生直接衝突。

陳淞山提到，賴清德在2019年3月參加總統初選挑戰蔡英文，但是當年他的政治正當性與挑戰實力都不太夠，最後落得功敗垂成的下場，不過現在即便蔡英文「心存芥蒂」，或蘇貞昌「蠢蠢欲動」，都難以抗衡賴清德的總統之路，但「尊英敬蘇」是他必然的選擇，如何一邊跟蔡、蘇共治，一邊掃除黨內的新黑金政治，賴清德的挑戰相當嚴峻且艱難。