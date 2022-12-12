中國和海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）9日的聯合聲明因涉及爭議島嶼，促使伊朗外交部向中國大使表達「強烈不滿」。伊朗官媒對此認為，相較於過去不介入西亞爭議問題，中國本次立場「不同尋常」，並稱經濟動機導致北京立場轉變。與此同時，大陸國務院副總理胡春華啟程前往伊朗進行拜訪。

位於荷莫茲海峽的三島（大通布、小通布、阿布穆薩）自1971年以來一直由伊朗實際控制，但阿拉伯聯合大公國聲稱是其領土一部分。中海峰會的聯合聲明稱支持透過雙邊談判和平解決三島問題，這與伊朗當局拒絕就相關島嶼進行任何協商談判的立場相違背。

伊朗廣播電視總局國際部（IRIB Worldservice）旗下今日帕爾斯（Pars Today）網站今（12）日引述分析稱，中國國家主席習近平的這一舉動，表明中國在波斯灣地區的立場發生了變化。迄今為止，北京在其政策中一直拒絕介入包括西亞在內的其他國家之間有爭議問題；因此，「支持波斯灣南部邊界國家的反伊朗立場被認為是一種不同尋常的立場」。

該分析續指，北京的經濟動機是該新立場的原因；中國與波斯灣南部阿拉伯國家簽訂了追求最大利潤的經濟協議；與卡達簽署天然氣合約以及與沙烏地阿拉伯簽署戰略備忘錄就是這一政策的實例。

另據伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示，伊朗認為對這些島嶼提出的任何主張都是破壞穩定、干涉其內政和領土完整，並強烈譴責這種做法。

值此之際，大陸外交部發言人汪文斌證實，胡春華於今日到訪伊朗，並稱海合會國家和伊朗都是中國的朋友，中方發展同雙方關係都不針對第三方，中方一貫支持海合會國家同伊朗本著睦鄰友好原則改善關係，開展合作。然而，汪文斌並未提及中海峰會聯合聲明涉及爭議島嶼與伊朗反應等內容。