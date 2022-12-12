近日印度演藝圈發生一件駭人聽聞的謀殺命案，74歲印度資深女星維娜卡浦爾（Veena Kapoor）因財產糾紛遭43歲兒子殺害，屍體先是放在冰箱，之後棄屍孟買的河中，由於維娜卡浦爾在當地相當有名，消息一曝光後，立刻引起軒然大波，目前兇手已被警方逮捕。

74歲印度資深女星維娜卡浦爾與小兒子薩欽（Sachin Kapoor）因為財產糾紛起口角，薩欽想靠維娜卡浦爾獲得一塊1.2億盧比（約4.4千萬元台幣）的地皮，不料兩人沒談攏，薩欽憤怒之下殺害母親，據報導薩欽用棒球棍砸爛維娜卡浦爾的頭，將對方活活打死，事發後薩欽先將屍體放在冰箱，之後將屍體帶到一個偏僻的叢林，再將屍體扔進河裡。

維娜卡浦爾住處的保全6日查覺她失蹤後立即報警，警方傳喚薩欽與現年25歲的管家拉魯庫瑪爾（Lalukumar Mandal），據調查薩欽長期居住美國，在案發前不久回到印度，薩欽也向警方承認因為母親不願將財產給他，這才痛下殺手，身為管家的拉魯庫瑪爾則和他一起處理了屍體，兩人目前已被居留，詳細案情還需釐清。

新聞曝光後，不少網友留言譴責：「這些人怎麼了？殺死親人切成碎片放在冰箱，良心不會痛嗎？」、「太讓人難過了」、「印度怎麼了？印度人怎麼能做出這種事？」、「這個社會怎麼回事？為了錢、為了財產，一個兒子殺了他的母親，難道血緣關係建立在金錢上嗎？」、「願她安息」。