女星李芳雯早期拍過許多內衣廣告，加上外型狂野、艷麗，被封為「內衣皇后」。10月剛過58歲生日的她，近期常感覺左下腹部悶痛，健檢後才發現大腸長多顆瘜肉，目前已開刀切除。事後李芳雯表示健康亮紅燈的原因，可能跟吃外食太久、運動量不足和遺傳有關連，以自身經驗呼籲民眾要多加注意身體。

李芳雯昨（11日）到台北指南宮擔任肝基會愛心大使，坦言過去日夜拍戲生活作息不固定，最近3個月一直感覺左下腹部悶痛，經肝膽胃腸科詳細檢查後，腹部超音波正常，大腸鏡檢查卻發現多顆瘜肉。

李芳雯今（12日）轉發新聞連結，呼籲定期健康檢查的重要性，面對眾多網友的關懷，李芳雯表示上個月已動手術割除大腸瘜肉，要大家不用太擔心，並推測生病的可能原因是常吃外食，哭笑不得地說：「長期外食真的已經吃的很簡單了…醫生說有可能是遺傳，沒事…就定期篩檢囉！」

另外，李芳雯的膽固醇超標，她認為缺乏運動也是造成紅字的一大因素，「我就乖乖開始恢復運動就能控制，偷懶太久了。」最後，她承諾會認真定期篩檢，才能提早發現問題。