台股上市櫃企業11月營收公布，儘管本月整體營收狀況呈現月減、年減，個股中還是有亮點支撐台股人氣。篩選下半年以來營收逐月成長，又有法人加持的個股共有12檔，像是台灣高鐵（2633）、胡連（6279）、大立光（3008）等，近期題材均相當豐富。

台股電子類股飽受庫存調整侵擾，營收能保持持續向上的企業並不算多，統計下半年以來營收保持月月高態勢，且在台股回檔的近五個交易日期間，還能獲得三大法人買超達百張以上者，共有12檔，包括：健喬、台灣高鐵、普安、胡連、奇鋐、雄獅、為升、中裕、創意、信邦、太醫、大立光等。

疫情前的2018～2019年間，台灣高鐵的日均旅客數在17.5萬～18.5萬人，今年5月旅客日均量降至8.8萬人，所幸，近期隨疫情管制放寬，乘客數量急速反彈，交通部統計，高鐵10月搭乘旅客量已達583萬餘人次，日均量超過17萬人次，接近疫情前載客狀況。

凱基投顧預料，放眼後市，因商務客與國外旅客回籠，高鐵明年日均旅客數量可望回升到疫情前的18萬～18.5萬人。

胡連第三季本業獲利符合預期，毛利率30.4％、季增2.5個百分點；在可觀業外收益（主要為匯兌利益與東莞廠房處分的一次性收益）加持下，單季每股稅後純益（EPS）4.62元，優於預期。

大立光10、11月累計營收達成市場對第四季營收估計值的73％，已高於較上季持平或小幅季減的預期；雖然大立光經營管理階層研判12月營收將較11月下滑，但花旗環球證券看好無礙大立光營收年增轉正勢頭，未來還有強勁的產品升級循環，可保結構性增長問題。