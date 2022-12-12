由於受到東北季風影響，明（13）日台灣附近水氣偏多，各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫最低下探15度。氣象局警告，周六（17日）今年首波寒流南下，各地溫度大幅度下降，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，局部地區溫度更低，氣象達人彭啟明坦言，周六至周日（18日）有機會下雪，但時間很短暫。

氣象局表示，明天迎風面的北部及東半部為陰短暫雨的天氣，尤其基隆北海岸及大台北地區雨勢較為持續，整日陰雨，中南部大致為多雲時晴，但中部有時候雲量較多的地區也有零星飄雨的機會；溫度方面，各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫為15、16度，其他地方為17至19度，白天北台灣持續濕冷，高溫只有17、18度，整日溫度變化不大，而中部及花、東高溫約22至25度，感受舒適偏涼，南部則可以來到27度。

氣象局說明未來降雨情況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三（14日）、周四（15日）清晨東北季風稍增強，低溫變化幅度不大，中部以北及宜蘭15、16度左右，其他地區17至19度，感受偏涼冷，而各地白天高溫略降；周四白天到周五（16日）東北季風會稍微減弱，氣溫略回升，不過北部及東北部天氣仍涼，其他地方早晚也涼；降雨方面，周三至周五水氣稍增多，北部、東半部為陰短暫雨，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，且降雨範圍擴大，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，南部平地則為多雲到晴。

周六（17日）寒流南下，下周日（18日）寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大；周六越晚越冷，預計六晚、日清晨為最冷的時候，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，南部及台東也只有11至13度，局部溫度再更低一些，到周日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷；水氣方面逐漸減少，北部及東半部地區降雨變得更為零星，大致為多雲的天氣，而其他地區為多雲到晴，到周日水氣更少，大多轉為晴到多雲，僅有迎風面局部有些零星雨。