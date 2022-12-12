台積電赴美設廠3奈米技術外移引發熱議，創辦人張忠謀近日憂心提到「全球化與自由貿易幾乎已死」，但國內卻有些護航人士表示，懷疑掏空護國神山的可離開台灣。前立委郭正亮今(12日)在《新聞大白話》節目強調，這次亞利桑那設廠發生攜家帶眷移民狀況，只能做10奈米的Intel必然會來挖角，加上張忠謀講過到美國的成本會增加50％，台灣政府應該跟美國講要補貼多一點，不肯扮黑臉，只會扯中國大陸真的是笑死人。

「你去看荷蘭的媒體怎麼扮黑臉？」郭正亮直言，荷蘭政府就是在扮黑臉，讓ASML有籌碼去談，韓國也是。只有你台灣在那邊，不是扮白臉，根本是扮粉紅臉，就直接要貼上去了，這才是可悲。至少要把事實說出來，美國這次要的就是移民，他要的就是台灣整個生態要搬到美國，要複製，不然以前為什麼沒有攜家帶眷移民的狀況？台積電在華盛頓、新加坡、日本熊本都投資過，為什麼只有在亞利桑那有全家移民這種現象？

郭正亮強調，他就是要你不要走嘛，不然你有看過一個重大計畫，到現場之後才說，現在宣布120億擴建計畫到400億？他當場宣布，台積電新聞稿才發了400億美元的擴建計畫，當場5奈米變4奈米，又立刻宣布第二廠變3奈米，台積電以前有這樣的作為嗎？那你們對於這樣的作為，都不去質疑美國？比如說美國520億美元的預算(補貼)，請問為什麼Intel拿200億？為什麼台積電只能拿50億？你認為Intel之後不會來台積電挖角嗎？

「Intel只能做10奈米，台積電一去就是做4奈米。」郭正亮指出，這個就市場的競爭來講，就必然會有挖角。而且坦白講是合理的，因為Intel他做不出來，當然是挖人比較快。所以人家就市場的邏輯來跟你分析，記得張忠謀以前也講過，美國的成本會增加50％，利潤會降低，這也是事實。你的毛利率就是從台灣的55％，到美國變成15％，張忠謀講這個就是站在台積電的角度思考。

郭正亮說，在台灣做有這麼高的利潤，才有資金做再投資，去美國之後利潤降低，資金會變少，要怎麼做再投資，這個問題誰幫你解決？我們政府一句話都沒有，我們政府就應該跟美國講，因為利潤降低，所以你應該要補貼他多一點。還要扯什麼美國中國，真的是笑死人了！