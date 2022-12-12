2022嘉義市長選舉日前因有候選人突然過世，因而打延後舉行至12月18日投票，而現在嘉義市長選戰進入倒數，而爭取連任的市長黃敏惠今（12）日就表示，「嘉市好宅在這裡！居住正義，勇媽來守護，嘉義市興建的社會住宅已經到規劃到第四棟囉」，引發討論。

黃敏惠今日在臉書上PO出一篇「居住正義，勇媽來守護」的文章表示，嘉義市興建的社會住宅已經到規劃到第四棟，黃敏惠強調，「每一位市民好朋友的期待，我們都在逐步落實中」，同時黃敏惠也指出，西區「友忠好室」，將興建144戶，有綠建築、智慧建築及耐震三大標章，還有180坪大小，可以照顧60名幼兒的托嬰中心；西區「博愛安居」，擁有206戶，包含一至三房不同房型外，更設有日照中心，不同的族群都會照顧到。

最後東區「安寮好室」，預計興建155戶，目前正在先期規劃階段；以及東區「民族國小西側公辦都更二期」，興建約1300坪，規劃招商階段中。黃敏惠最後也說「社會住宅接力完工規劃中，能讓每一位想在嘉義定居的人都有更多選擇，才是落實真正的居住平權！」