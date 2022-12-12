一來順食品公司總經理陳心林本身是金門國家公園的志工，一直想研發相關的產品結合觀光與保育。(于家麒攝)

Q萌的水獺餅目前共推出鳳梨椰果(左)、烏豆沙麻糬(右)與咖哩(中後)等3種口味。(于家麒攝)

為了推廣水獺保育工作，長期關注生態保育的一來順食品公司特別研發「水獺餅」，期盼能藉此喚醒大家「守護環境、愛護水獺」的永續環保觀念。Q萌的水獺造型結合傳統風味的糕餅，預料一上市將成為超夯的金門新伴手禮選擇。

金門目前雖保有穩定的歐亞水獺族群，但近年來這群嬌客的棲地一直受到開發，自然棲息水道被阻隔、污染、導致水源與食物減少等因素的環境破壞，加上不時有水獺在過馬路時遭到「陸殺」的案例，都使歐亞水獺則群的生存遭受威脅。為此，各界心急的呼籲要保護棲地、改善環境污染、持續性監測調查等，甚至民間也有多處組成水獺社區巡守隊，各界共同齊力推動水獺的保育工作。

一來順食品公司總經理陳心林表示，由於她本身是金門國家公園的志工，長期都很關注生態保育，一直想研發相關的產品結合觀光與保育。經過半年的設計構思，終於研發出「水獺餅」伴手禮，未來也會陸續推出其他造型的伴手禮，讓民眾可以吃到更多傳統金門的餅。

據了解，這款Q萌的水獺餅是道地的金門味，目前共推出鳳梨椰果(甜)、烏豆沙麻糬(甜)與咖哩(鹹)等3種口味，一盒售價299元，推廣優惠價則是4盒1000元，已開放預約訂購。業者也表示，未來將結合各項水獺保育活動，讓保育水獺的觀念可以向下紮根推廣，為生態的永續發展盡一份心力。