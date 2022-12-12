通膨影響景氣買氣，電商業者對於年終最後一檔節慶「雙12購物節」不敢掉以輕心。包括網家（8044）、創業家（8477）、Yahoo奇摩、樂天市場、蝦皮購物等業者均表示，看好保暖、脫罩、尾牙採購、年貨及圍爐等四大商機。

本周及下周寒流來襲，業者表示，火鍋料理以及入冬保暖的商機，已經開始發酵。創業家旗下生活市集表示，本月份祭出火鍋湯底特賣，下殺四折，到目前為止，買氣上升六成。樂天市場也看到火鍋的商機，在雙12購物節，推出冬季美食優惠，推出不同的湯頭。

Yahoo奇摩則表示，冬季濕冷天氣帶動保暖、除濕電器需求大增，該平台整體家電銷量成長超過5倍，其中飛利浦除濕機業績更飆升26倍。

網家看好過年前夕的年貨採購商機，提供了零食乾貨生鮮水產甜點等。由於2023年農曆過年在1月份，雙12購物節也趁勢推出年菜預訂的優惠組合，今年網羅君悅酒店、晶華酒店等五星級飯店拿手菜，網路家庭表示，年菜的預購銷售量已經增加兩倍。另外，該公司也針對現在小家庭的需求，推出年菜自由配，讓小資族、小家庭可以自行組合想要的年菜組合。

Yahoo奇摩購物表示，年底的消費3大趨勢，分別是入冬暖商機發威、尾牙採購3C、票券買氣旺、戶外口罩解禁保養彩妝需求增。雙12適逢尾牙送禮採購旺季，娛樂3C商品買氣明顯上升，今年一直人氣不減的任天堂Swtich遊戲機近期業績更成長7成，iPhone新機買氣增5成，成為年末抽獎的大熱門。

隨著口罩令逐步解封，年底歡聚場合大增，Yahoo奇摩購物觀察抗皺保濕保養商品及彩妝也成近期買氣激增夯品，其中以韓系保養彩妝商品最受歡迎業績成長近6成。