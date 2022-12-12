新北中信特攻籃球隊將於17、18、24、25日連2周舉辦Global Mall 「Merry Xmas DEA」聖誕主題周活動，充滿浪漫氣氛的聖誕時節總是讓人無法忘懷，不管今年的聖誕節你是要跟情人或是家人度過，中信兄弟的王威晨、江坤宇、岳東華、岳政華四位大哥18日要來「二弟」特攻主場，球迷朋友們一定不能錯過！

此次Global Mall 「Merry Xmas DEA」18日現場加碼推出「愛妳久久擊拳會」與「滿額驚喜BRO拍立得」，想和4位帥氣的兄弟球員在特攻基地近距離互動嗎？下午1點30分到1點50分為新北中信特攻季票球迷優先進場，1點50分則全面開放進場。18 日中信特攻商品部單筆消費滿2099元即可獲得與中信兄弟球員合影拍立得資格號碼牌乙張，限額共50位。「擊拳會」時間為下午3點開始至3點20分，「滿額驚喜BRO拍立得」時間為下午3點20分到40分。

「擊拳會」活動辦法：18日進場皆可參與本活動，限200位名額，將採「資格卡發放制」，發放時為下午2點開始，於北側迴廊球迷服務處，每人限領取乙張，恕無法代領，發完為止。擊拳會將於下午2點50分前於西側舞台區旁集合，如逾時視為放棄參加資格，毎人限擊拳一次。

「滿額驚喜BRO拍立得」活動辦法：18 日中信特攻商品部單筆消費滿2099元即可獲得與中信兄弟球員合影拍立得資格號碼牌乙張，限額共50位。「號碼牌發放時間」當日下午2點至3點，或額滿為止。「號碼牌發放地點」為中信特攻商品部，「滿額驚喜BRO拍立得整隊時間」3點20分於西側舞台區旁集合，合影為與四位兄弟球員一起合照乙次，恕無法接受指定球員合影。更多資訊請持續鎖定中信特攻官方網站與IG社群。