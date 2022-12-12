回顧北非勁旅摩洛哥與西班牙的16強PK大戰中，右後衛哈基米（Achraf Hakimi）靠著致勝一腳3：0氣走對手。有趣的是，成功的背後，他那號稱「全球最美的女演員」妻子阿布克（Hiba Abouk）再次被起底，除了背著祖國西班牙替夫婿加油外，這段差距一輪的戀情也引起話題。

本屆世界盃黑馬隊伍摩洛哥，自8強賽爆冷擊退球王C羅所率領的葡萄牙後，驚奇之旅是否繼續展開備受關注。哈基里上個月剛迎來24歲生日，自幼在馬德里長大，父親在街頭賣水果、母親則是清潔工，雙親為了讓尚未出世的孩子過上更好的生活，舉家從摩洛哥移民至西班牙，他便在那出生。

哈基里曾在2020年一段採訪中表示，「我來自低收入戶家庭，父母為了讓我成功放棄一切生活，現在的我每天都為他們而戰…」

2018年結識西班牙女演員阿布克，2年後便步入禮堂，目前育有2子。今年5月，這對低調夫妻檔還登上時尚雜誌《Vogue》阿拉伯版，罕見分享相差12歲，維持甜蜜婚姻的祕訣，哈基米表示，「一切都是基於相互尊重和敬重」。阿布克被譽為全球最美的女演員，出生在西班牙，身上卻流著突尼西亞和黎巴嫩的血液，精通西、阿、英、法、義5種語言，因演出電視劇《El Principe》一炮而紅。

年僅22歲就當爸的哈基米談到竄紅、一夕致富的想法，反而嚴肅稱，「危險正降臨在經驗不足的運動員身上」，好好享受與孩子每一個時刻，陪伴他們成長，對他來說才是最滿足也最嚮往的生活。