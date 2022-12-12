大陸疫情封控措施放寬，管制旅遊出行的通信行程卡取消，被長期封鎖悶壞了的民眾，其出行旅遊情緒立即傾洩而出，春運期間跨省旅遊產品搜尋熱度與機票預訂量比上周同期狂升12倍和8.5倍。業界推估將迎來近3年最旺的春運，同時也看好旅遊市場復蘇。

香港《經濟日報》指出，大陸攜程、途牛、去哪兒網等網上旅遊平台數據顯示，截至12日下午，春運跨省遊有關的交通、度假等產品搜索熱度比上周升12倍，熱門出發地為上海、北京、三亞、深圳、成都及廣州。機票預訂量大幅增長，比一周前增長近8.5倍，熱門目的地有哈爾濱、三亞、成都、海口、上海、長春及深圳，火車票預約量同樣明顯增加。

報導表示，由於近期大陸各地推行一系列的防疫放寬措施，大陸國內客運航班班次逐步回升，以12日為例，大陸最大規模的14個機場平均航班量比上周增加一倍，北京兩大機場增加約3倍。同樣，機票價格陸續恢復至疫前水平，例如春運期間從北京、上海、杭州等城市飛往三亞、昆明等旅遊城市的經濟艙機票，已接近全價。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春表示，「春運機票預訂量增長，反映出大家回家過年的樸素願望，潛在需求是存在的。」春運機票預訂量將達到近3年峰值，接近疫情前的8成。但需求也展現出結構化特點，部分人仍對疫情較謹慎，需求無法完全釋放，而航空公司、機場恢復運力仍需要時間。

報導引述四川師範大學歷史與旅遊學院教授陳乾康指出，旅遊業真正恢復寄希望於明年春季，但受疫情影響，民眾收入水平有所下降，加上流行趨勢、防疫心態還在，短期內文旅行業不可能爆紅。另一專家也對會否出現「報復性反彈」持謹慎態度，認為民眾收入及出行信心、旅遊業投資都需要有恢復的過程。