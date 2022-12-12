台南學甲88槍槍擊案，檢警偵辦1個月，警方懷疑綽號「紅龜」的通緝犯洪政軍，是背後指揮的角色，教唆「小弟」孔祥志開槍；據悉，「紅龜」一夥人的關係架構中，有人在柬埔寨做生意，而開槍的孔祥志不排除已經偷渡出境到柬埔寨；另外接應孔祥志的白牌車司機李姓嫌犯告訴警方，孔祥志答應「事情完成後」，會給他50萬元酬金。

據了解，涉嫌開車接應孔祥志的白牌車司機李姓嫌犯，日前遭到專案小組拘提，李嫌40歲平時開白牌車，但私下卻販毒牟利，而孔祥志也會向李嫌購買毒品，2人有相當熟識度；李嫌也向警方表示，案發之前，孔祥志答應他「事情完成後」，就會給他50萬的酬金。

警方也指出，李嫌在案發之前曾到孔祥志住處接應對方到花園夜市騎車，當時孔祥志出門是短褲短衣，與作案時的黑色長袖長褲不同，推測是李嫌提供給孔祥志的作案衣物，讓孔祥志在車上換裝。

警方原以為孔祥志在案發後會與李嫌聯絡，但是監控近1個月，未見雙方聯絡，懷疑孔祥志已斷絕和他人聯繫；警方也強調會持續追捕洪和孔，並釐清是否還有幕後藏鏡人。

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