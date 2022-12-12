路透引述消息人士報導，大陸吉利控股集團旗下高階電動車品牌極氪（Zeekr）秘密申請赴美首次公開發行（IPO），預計募資逾10億美元。消息人士透露，極氪尋求的估值超過100億美元，若極氪成功赴美上市，將成為一年半以來首家在美國上市的大陸知名企業。

受中美關係緊繃、審計標準糾紛等背景影響，2022年迄今只有五家大陸公司在美國上市，IPO融資規模1.625億美元。其中規模最大的一家，是酒店集團亞朵在11月的IPO，籌資規模5,225萬美元。

報導稱，極氪在去年的首次外部融資中估值約為90億美元。該品牌將美國電動車龍頭特斯拉和大陸同業蔚來汽車視為競爭目標，計畫明年起在歐洲營銷其第一款也是唯一一款車型「001跨界車」。

消息人士表示，極氪上周向美國監管機構提交文件，計畫最早在2023年第二季於紐約上市。極氪也曾考慮將香港作為上市地點，但最終選擇紐約，以期獲得更高的估值。

如果IPO取得成功，這將是自去年7月北京加強對中企海外股票發行的控制以來，大陸知名企業首次在美國上市。極氪若成功上市，可能會為更多大陸企業赴美發行新股募資帶來信心。