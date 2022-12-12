網上流傳一段影片，內容疑似是人夫去養生館被老婆抓包痛打。（圖／民眾提供）

這結局太展開！今（11日）在網上有一段內容疑似「老公去養生館被老婆抓包，當街呼巴掌」的影片被廣為討論，也被查出養生館是位於高雄湖內分局的轄區，湖內分局緊急派員警前往現場了解狀況，發現事實其實是女方自己在養生館上班，為了阻止執意要入內的男友，當街爭執以後才呼對方巴掌！

據湖內分局表示，偵查後發現影片據稱是在12月8日拍攝，地點是高雄市湖內區中山路上的某間養生館門口，片中一男一女先拉扯，男方看似執意要進去養生館，被氣到不行的女方重重一巴掌打下去，嚇得拍攝的民眾大呼：「哎呀！塞蕊（打巴掌）了啦！」影片也被解讀成是人夫被妻子抓包去養生館，然後挨揍。

結果其實是女方在養生館上班，為了阻止男友來自己上班的地方才動手扁人。（圖／民眾提供）

湖內分局方面看過影片後，也主動前往養生館偵查，求證之下發現女方其實就是養生館的員工，現年38歲的陳姓女子，男友小她9歲，姓阮，當天爭執的原因是因為彼此的感情問題，女方要男友先回家，但阮男不從，於是爆發影片中的衝突，警方也找到兩造，告知雙方相關權利，而陳女跟阮男也不願對彼此提告，不過警方也告誡2人，不得有暴力或是其他不法行為，一場「塞蕊」的衝突就此落幕。