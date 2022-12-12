新北市工務局長詹榮鋒被桃園市長當選人張善政延攬任秘書長，希望借重其工程專業，為桃園捷運建功。對此，詹榮鋒回應，近期確實有接獲張善政的徵詢，不過一切還是要等張公布為準。（工務局提供）

新北市府又被借將，台北市長當選人蔣萬安近期才宣布延攬財政局長李泰興擔任秘書長，新北市工務局長詹榮鋒又傳被桃園市長當選人張善政延攬任秘書長，希望借重其工程專業，為桃園捷運建功。對此，詹榮鋒回應，近期確實有接獲張善政的徵詢，不過一切還是要等張公布為準。

詹榮鋒是國立台灣工業技術學院營建工程技術學系碩士畢業，曾任新北市捷運局副局長、新北市新工處長、台北捷運局正工程司和副總工程司，一路從基層做起，經驗豐富。他在工務局長任內，處理過大小工程，又以人本道路改善、五股垃圾山、三貂嶺生態友善隧道等工程最具代表性。

外界原先預期他會接任市府秘書長，未料卻被桃園借將。詹榮鋒表示，他曾在雙北捷運局、新工處等工程單位有歷練，未來桃園將有大型捷運開挖等重大工程，張認為他過往經歷可以發揮在桃園工程上，因此近期確實有接獲徵詢，不過一切還是要等張市長公布為準，若他要調動，侯友宜與張善政也會事先溝通。