對於大陸宣布暫停台灣水產、飲料、食品等進口，民進黨立委王定宇指出，有7成業者不理會中國大陸禁令，因為不想將機密配方提供給中國大陸。前立委郭正亮認為，王定宇根本在講風涼話、胡說八到！

繼今年6月大陸宣布暫停台灣石斑魚進口後，8月又有上百家食品業產品禁入，12月8、9日再暫停輸入午仔魚等水產品及酒類。依大陸海關統計，至今輸陸食品項目58類、3000多筆企業登記，被列「暫停進口」逾7成，其中水產品幾乎全軍覆沒。

全台唯一註冊成功的某業者低調說，「只要如實填寫就好」，他與其他企業一樣，都是填寫官方表格、透過政府申請，送件流程全照表單問題一一回覆。

民進黨立委王定宇引述《鏡傳媒》報導指出，有7成業者不理會中國大陸禁令，因為不想將機密配方提供給中國大陸。

前立委郭正亮。（資料照片）

不過資深媒體人王淺秋今（12）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，這件事情有待查證，因為她問了其他業者，沒有聽到其他業者有同樣的問題。

王淺秋表示，現在大家都很低調，只願意私下回答問題，所有不具名的說法都是，他們並沒有被要求提出配方。但因為沒有看到具體細節，無論如何，提供配方不是絕對要件，只變成操作議題、話術，繼續騙！

前立委郭正亮則認為，王定宇根本在胡說八道、講風涼話，沒有良心。因為訂單突然中斷，對農漁民有衝擊！

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