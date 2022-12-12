41歲的美國名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）是希爾頓酒店集團繼承人之一，亮麗的外表和富有家世時常引起熱議，2003年她與男友拍攝的性愛影片在網上流傳，她隔年推出真人實境秀從此在美國爆紅，被外界認為是初代網紅；去年她與豪門小開卡特羅伊姆（Carter Milliken Reum）結婚，派瑞絲母親凱西透露女兒努力做人，仍然沒有消息，不過派瑞絲看到報導後卻回應目前沒有拚做人，目前很享受兩人世界。

派瑞絲希爾頓的媽媽凱西透露女兒近期正努力備孕，不過仍然沒有傳出喜訊，作為母親的她心疼表示：「我知道她很努力的試了又試，我總是說『放鬆點』，看她這麼辛苦真的要心碎了。有很多人就是很難成功懷胎，他們在掙扎，事情就沒那麼簡單。」

派瑞絲希爾頓看到後則否認凱西的說法，根據《Etonline》報導，派瑞絲希爾頓表示和凱西沒有談論過孩子的事情，認為或許當時凱西在採訪中很緊張，才會隨便說說，她同時表示自己對成為母親感到期待，但她和丈夫正在享受結婚的第一年，備孕會在2023年進行，「我們非常期待，所有的胚胎都在等待和準備中，但目前我們只想結婚的第一年度過兩人世界，如果要在第一年就準備懷上孩子，就無法享受整整一年在世界各地度蜜月的生活。」

派瑞絲希爾頓過去在記錄片《The American Meme》中提到2002年曾和男友拍攝性愛片，不料分手後男友散佈到網上，隨後她因此推出自己的真人秀，成為高人氣名媛，收穫許多關注，派瑞絲希爾頓透露當時心情「就像被強姦」，甚至直言不想活在世上，不想因為這樣出名。

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