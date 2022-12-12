九合一選舉落幕，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。而《TVBS民調中心》今（12）日就公布了一份最新的民調指出，王鴻薇以46％的高支持度領先吳怡農的38％，兩人差距8個百分點，就連中間選民都有49%支持王鴻薇，高於支持吳怡農的23％，許多網友看完後紛紛留言表示「民進黨太爛，年長者投票率高，所以王鴻薇勝機率高」，引發討論。

這位網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「TVBS民調：中立選民王鴻薇49%、吳怡農23%」的文章表示，「今天TVBS公布台北市補選民調新聞，總體支持度王鴻薇46％，吳怡農38％，兩人差距8個百分點」，原PO更指出，「但在中間選民中，吳怡農大敗，只有拿到23％支持度，反觀王鴻薇拿到將近5成支持度」，這因此也讓原PO質疑「吳怡農年輕，也沒有落跑，為何無法獲得中間選民支持？」

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言指出「民進黨包裝術連環炸，年輕人通常在意是不是政二代和有沒有好的政見，農農...」、、「民進黨太爛，年長者投票率高，所以王勝機率高」、「中立選民有2/3永遠說自己中立，但每次都投國民黨」、「補選哪來的中間選民...農農這局註定要輸」。

而從《TVBS》的民調分析，從年齡層的部分來看，50歲至59歲及60歲以上的民眾均有五成以上支持王鴻薇，高於吳怡農三成左右的支持度。