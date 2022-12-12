美國今年下半年持續針對大陸購買晶片跟製造設備進行封堵，台積電創辦人張忠謀日前也說出「全球化和自由貿易幾乎已死」。但晶片封鎖戰略效果如何？《中評社》報導，台灣科學園區同業公會秘書長張致遠認為，美國的策略不見得成功，大陸自己做設備，還是有機會的。

張致遠指出，美國政府現在朝兩方面施壓，一個是身為製造商的台積電，一個是使用商，以訂單逼台積電先進技術往美國遷移，因為最先進的客戶是在美國，最先進的製程也要留在美國。他表示，目前能不能保證台積電最先進的技術能留在台灣？從現實考量，看來是擋不住了。

但從效率的角度，張致遠分析，台灣的工程師和公司比較配合，能夠長時間工作，這是美國環境比較難做到的地方，半導體就是跟時間賽跑，同樣的一部機器，假設它的標準設定每小時能生產100片，台灣工程師會盡量做到比標準情況更好。

對於張忠謀說的，「自由貿易都不見了」，張致遠非常認可，但他相當不滿，美國控制晶片流向的作法相當不合理，但形勢比人強，只能接受這個不公平的貿易規則。大陸是當前世界上舉足輕重的客戶，裡面各種電子產業會使用到所有晶片，現在這條線斷掉了，不過美國這種「封」的策略也未必會成功，假使大陸今天全力往自己做設備這塊發展，他們就還有機會。