乩童對女工作人員狠搧巴掌影片在網路上曝光，引起網友們大罵「信仰，是讓人敬畏的，不是讓人畏懼的」，而這名乩童是日前苗栗縣頭份鎮太玄宮內，有著最兇狠太子爺之稱的墨龍中壇元帥；但有女子爆料該廟方「根本騙人的」，她還指出還看過有女學員被「打2次」，而且還是「針對女性」，她還提到廟方層亂說她被「卡到陰」，甚至對感情問題「一律勸離不勸和」。

據《ETtoday新聞雲》報導，有女子曾是太玄宮學員，她先提到當初因為體質關係睡不好，於是被同事帶去太玄宮拜拜，而開始有了接觸，但她指出「他們(指廟方)根本是騙人的」，她還提到廟方有次對1名女學員「打了2次」，且「都是針對女性」，當下要求該女學員走人，但女學員卻對著墨龍元帥請求不要放棄她，但最後仍被驅逐。

另外，女子也表示自己的母親腳不舒服，她為了照顧母親沒跟去進香，結果，乩童卻質疑她前一天是不是有去過醫院「被卡到」，但她根本沒去醫院；她還提到廟方對於感情問題「一律勸離不勸和」，她老公察覺後也要她趕緊離開。

太玄宮最凶狠的太子爺當街起乩降駕，竟然狠甩女工作人員巴掌；塗著黑臉的乩童疑似不滿女工作人員穿戴右手飾品太慢，竟直接狠搧巴掌，導致該女痛的直倒退，並且不斷揉著被打到的眼睛，該影片在網路上曝光後，網友罵「信仰，是讓人敬畏的，不是讓人畏懼的」、「神明是善良的！不管是誰乎人巴掌就是不對」。