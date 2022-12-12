時節來到年末，是適合重新整頓家裡、更新居家佈置，迎接親友聚會的時候。居家用品業者也建議趁此好時機替家「微整形」，讓家中換然一新。

特力屋建議用新燈具打造家中另一種氛圍，不需大興土木也可以讓家煥然一新。（特力屋提供）

特力屋表示，房屋翻新、修繕需求持續火熱，預約諮詢量對比去年同期成長近2成。不少顧客趁此時把家微整形，像是一天就能快速換新的「燈具」或「面盆龍頭」，銷量也有明顯逾3成漲幅。特力屋建議，想增添新氣象不一定要大興土木，不妨著手更換四大關鍵單品，即「燈具、窗簾、地板、衛浴單品」，藉由改變光線與質地，讓每個角落質感加倍。

IKEA則自即日起至12月28日，推出絕版品出清活動，眾多商品限時限量最低4折起，大省荷包之餘也能輕鬆把家「微整」一下。12月28日前於IKEA線上官網 (https://www.ikea.com.tw/zh/offer/sale)消費滿1萬4000元，即享有免運優惠。往IKEA官網逛逛，跟上這波好康優惠。IKEA也整理出激省必買商品，包含一年四季都萬用的家具家飾、打造溫暖舒適居家的寢織類好物，還有年末聚會必備的聖誕裝飾品等，讓你在家也能盡情享受與親友的美好歡聚時光。

特力屋建議善用窗簾、地板作為「微整形」改變光線與質地。（特力屋提供）

天天親密造訪的浴室也不能馬虎，挑選衛浴商品須留意「坪數大小、材質、成員使用習慣」三大需求進行評估，有助挑選更高效。（特力屋提供）

IKEA的超激省的藍色STOCKSUND三人座沙發，椅墊含獨立筒彈簧，厚實又好坐。（IKEA提供）