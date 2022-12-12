義大利珠寶品牌DAMIANI看好台灣市場，繼上個月在麗晶精品打造旗艦店後，隨及在微風廣場再增設一家時尚概念店，為此DAMIANI全球副總裁暨首席執行長Jerome Favier親自來台主持開幕剪綵，並邀請伊林名模王尹平為了DAMIANI走秀，已有7年未走珠寶秀的王尹林為DAMIANI重返伸展台，前一晚興奮到輾轉難眠，難掩內心的激動。

伊林名模王尹平已有7年未走珠寶秀，重返伸展台展演DAMIANI新款Belle Epoque Reel系列珠寶。（DAMIANI提供）

王尹平昨日率領李婉綺、郭顯昌同台走秀，她特別選穿一襲白色曳地禮服，緊身剪裁勾勒凹凸有緻的好身材，她笑說，這些年她曾轉行開餐廳，還特別去考咖啡師執照，不過經營餐廳很辛苦，她胖了4公斤，整隻手臂痠痛不能動，加上疫情衝擊，趁還沒賠錢之前趁早收手，如今重返伸展台為DAMIANI走秀，內心既開心又感動。

「昨晚興奮到睡不著覺，整夜在鏡子前擺POSE演練如何展示珠寶，為了擠進緊身禮服，早上我只喝了一杯黑咖啡。」王尹平笑說，很感謝DAMIANI，讓她得以重返伸展台、重溫昔日「珠寶天后」的美好回憶。

DAMIANI台灣總經理Maggie Wang（左二）、全球副總裁暨首席執行長Jerome Favier（中）為快閃店剪綵。 （DAMIANI提供）

為了慶祝新店開幕，DAMIANI搶先發表Belle Epoque Reel系列珠寶，有白K金、黃K金和玫瑰金等多種款式，並有鑲嵌鑽石的奢華款，內圈可以旋轉，圓形與長方形交錯的設計象徵數位時代的「0」與「1」符碼，是一款為新世代族群設計的珠寶，由於太受歡迎，首批來台的珠寶已有多款已被買走，王尹平笑說：「1與0正巧與『伊林』同音，正是我的珠寶！」

DAMIANI Belle Epoque Reel黃K金鑲鑽戒指，11萬2600元。（DAMIANI提供）

伊林男模郭顯昌佩戴DAMIANI的Metropolitan系列白金全鑽表殼智能腕表、玫瑰金鑲鑽手鍊和Belle Epoque Cross十字架項鍊、Belle Epoque和D.Side系列戒指。伊林名模李婉綺佩戴DAMIANI絕對Absolute系列Special Classic經典傳奇作品，包含全鑽項鍊、全鑽手鍊和大克拉鑽戒等。

DAMIANI Belle Epoque Reel玫瑰金十字架項鍊， 8萬2800元。（DAMIANI提供）

DAMIANI Belle Epoque Reel玫瑰金鑲鑽項鍊，11萬5600元。（DAMIANI提供）