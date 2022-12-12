在持續的俄烏戰爭當中，烏克蘭能夠堅持作戰，相黨仰賴北約各國提供的武器，雖然這種「萬國貨」的情況，相當挑戰後勤供應，但是烏克蘭目前別無選擇，多數時候，他們也很肯定北約武器的性能。然而事情總有例外，烏克蘭非常嫌棄義大利捐贈的迫擊砲，認為性能太糟糕，「比二戰裝備還差」。
軍事觀察(military watch)報導，義大利武器遭到烏克蘭的嚴厲批評，特別是 Mod63 型120 公釐迫擊砲。烏克蘭的回饋報告稱「它們的水準不比二戰時的蘇聯迫擊砲高明。性能差就算了，義大利的砲彈還給特別少又慢，進一步惡化這型迫砲的實用」
報告稱，Mod63 型迫砲過於笨重，砲管仰角很難調整，幾乎沒辦法每分鐘發射兩發，其射程也不具備勢，僅在 3~4 公里左右。
「我們正希望用更先進的瑞典迫擊砲來取代它們。」
自 2 月俄烏戰爭爆發以來，義大利為表示援助烏克蘭的決心，已花費近 50 億美元用於向烏克蘭運送武器，卻因性能太差遭到如此嫌棄。
另外， 德國武器也因其耐用度不佳受到特別批評，原本 PDH2000自走砲被譽為「世界上最強大的火砲」，然而送往烏克蘭後，僅一個月的時間，就出現了明顯的磨損與譗備故障，迫使烏克蘭改更依賴其他火砲。相形之下，美國和蘇聯的火砲被證明更加可靠，耐用度更好。
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